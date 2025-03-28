В Китае начались продажи мотоцикла CFMotor 450CL-C

В Китае начались продажи нового мотоцикла CFMotor 450CL-C 2025 года
Производитель представил мотоцикл в двух новых цветовых решениях, ранее не использовавшихся для модели. Колесные диски производятся с применением современной технологии ЧПУ-фрезерования, а элементы конструкции подвергаются тщательной полировке.
Инженеры CFMotor улучшили основные компоненты мотоцикла для повышения комфорта при длительных путешествиях. Модернизирован механизм переключения передач, конструкция сидений и крыльев.
Байк оснащен 449-кубовым 2-цилиндровым двигателем с жидкостным охлаждением. При массе 181 кг мотоцикл обеспечивает запас хода до 250 км. Безопасность обеспечивается двухканальной ABS, контролем тяги TCS и оппозитными 4-поршневыми тормозами.
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