В РФ принимают заказы на кроссовер Xiaomi YU7

Один из крупных столичных дилеров разместил объявление о приёме заказов на новый кроссовер Xiaomi YU7, дата дебюта которого не определена даже для китайского рынка.

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Дилер обещает привезти машину в течение 13-16 недель на выгодных условиях, заявленный прайс - 4 650 000 рублей. Однако цена будет скорректирована в большую сторону, потому что седан SU7 в России в наличии стоит от 6 млн рублей.

По предварительной информации Xiaomi YU7 должен выйти в середине лета. Однако дело даже не в том, что кроссовер не представлен, а в загрузке имеющихся мощностей компании, еле справляющихся с заказами на седан. Сейчас "Сяоми" в ускоренном порядке готовит к запуску вторую очередь предприятия в Пекине, чтобы увеличить годовой объём выпускаемых авто до 350 000 авто. В настоящее время заказчикам приходится ждать свои машины плюс-минус 10 месяцев.

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Из технических подробностей о новом кроссовере Xiaomi известно, что он будет представлен в одно- и двухмоторных версиях мощностью от 320 до 691 л.с., максимальный запас хода может составить 770 км.