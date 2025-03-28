Сколько сейчас стоят гироскутеры и электросамокаты

Больше всего россияне интересуются электросамокатами, на которые приходится почти половина всех запросов. Далее идут электровелосипеды, а замыкают тройку лидеров пользовательского спроса — электромотоциклы, скутеры и мопеды.

© Quto.ru

Самым доступным видом электротранспорта, как выяснили аналитики, продолжают оставаться гироскутеры — в марте 2025 года их медианная цена составила 12 тысяч рублей.

Для сравнения, электроскейты сейчас стоят 34 тысячи рублей, электросамокаты — около 40 тысяч, электровелосипеды — 50 тысяч, а электромотоциклы, скутеры и мопеды — 65 тысяч.

В большинстве категорий за прошедший год средняя стоимость предложений снизилась. Сильнее всего — у электроскейтов, почти в два раза, минимально — у электросамокатов, всего на 7 %.

Моноколёса стали единственным видом транспорта, стоимость которого не снизилась, а, наоборот, возросла. Сейчас она составляет 192 тысячи рублей — почти вдвое больше, чем год назад.

Верховный Суд лишил водителя прав, поверив на слово сотрудникам ГАИ

Между тем, в МВД напомнили россиянам правила пользования СИМ. Представитель ведомства сообщила, как сделать поездки безопасными.