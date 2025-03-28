В России запатентовали логотип Toyota Century

Эмблема, на которое обратил внимание телеграм-канал «Автопоток», обнаружилась в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Как и в случае с другими товарными знаками, патент не означает, что автомобили роскошного семейства Toyota в обозримом будущем появятся в России. Особенно учитывая, что Toyota в стране не работает с 2022 года.

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Под именем Century Toyota продает роскошный седан и кроссовер, выпускаемые ограниченным тиражом. Купить их официально можно только в Японии и Китае.

Актуальный седан был выпущен еще в 2018 году. От бампера до бампера у него 5,3 метра, а в движение его приводит гибридная силовая установка на базе пятилитрового V8. Привод задний.

© Toyota

В 2023 году к седану присоединился кроссовер, оформленный с оглядкой на Rolls-Royce Cullinan, после чего «четырехдверка» сменила официальное имя на Century Sedan.

Технически вседорожник близок к массовому Toyota Highlander: они делят платформу TNGA-K и обычную подвеску без пневмоэлементов. Кроссовер тоже оснащен бензоэлектрической установкой, но другой: вместо «восьмерки», которой оборудован седан, в ее основе лежит 3,5-литровый атмосферный V6. Пиковая мощность системы — 412 лошадиных сил. Собирают кроссовер на одной площадке с Land Cruiser и Lexus.

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Периодически современные Century появляются на российских сайтах по продаже автомобилей. Например, в прошлом году заказать кроссовер предлагали за 63,5 миллиона рублей. Для сравнения: в Японии он оценивается в 25 миллионов иен, что по нынешнему курсу составляет чуть больше 14 миллионов рублей.