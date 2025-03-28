Редкий Land Rover Defender выставлен на аукцион

В 1993 году в малайзийском штате Сабах проходило соревнование Camel Trophy, известное своими экстремальными условиями и испытаниями для участников и техники. Для этого мероприятия компания Land Rover подготовила специальные экспедиционные версии своих автомобилей.

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Один из них — 1992 Land Rover Defender 110 200Tdi SW — сохранился до наших дней и был выставлен на аукционе NEC Restoration Show.

Он использовался в качестве медицинского вспомогательного транспорта. После завершения соревнования он был продан сотруднику Land Rover в 1994 году, о чем свидетельствует оригинальный счет-фактура. На тот момент пробег составлял всего 3000 километров.

На протяжении более 20 лет автомобиль использовался как семейный транспорт, а его пробег достиг 180 тысяч километров. Однако последние несколько лет он хранился в гараже без эксплуатации и теперь требует ремонта.

Как и все автомобили Camel Trophy, этот Defender окрашен в фирменный цвет Sandglow и оснащен специальным внедорожным оборудованием, включая оригинальный внешний и внутренний каркас безопасности от Safety Devices, шноркель и лебедку.

К сожалению, оригинальный багажник на крыше отсутствует.

Автомобиль регулярно обслуживался владельцем-инженером и хранился в гараже.

Несмотря на возраст и пробег, он остается ценным экземпляром для коллекционеров и энтузиастов Camel Trophy.

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Он был продан за £34,875 или около 3,8 млн рублей по текущему обменному курсу.