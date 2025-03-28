Для Lada Granta теперь можно заказать фирменный цвет Lada Iskra
Машину красного цвета можно заказать сейчас, но массовое применение этой модели на производстве запланировано на май этого года. Напомним, что «Фламенко» является «фирменным» колером грядущей новинки — модели «Искра».
Цветовая гамма «Гранты» отныне расширилась до семи эмалей. Сюда входят самые популярные (белый «Ледниковый», чёрный «Пантера», серебристый «Платина»), а также эксклюзивные — насыщенный синий «Капитан», серо-синий «Борнео» и светло-коричневый «Кориандр».
В начале 2025 года на предприятии вдобавок возобновилась окраска внедорожников Niva Travel серебристой эмалью «Платина», а также Niva Legend серо-голубым металликом «Борнео».
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Кроме того, в середине марта Lada Vesta и Largus начали красить «капитанским синим». Волжский автозавод даже начал отгрузки машин, которые выделяются эмалью под названием «Капитан».