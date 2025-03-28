Назван главный проигравший от пошлин США автогигант

Автомобильный концерн Porsche, входящий в структуру немецкого автомобильного гиганта BMW, окажется главным проигравшим от введенных властями США заградительных пошлин. Об этом сообщает Bloomberg.

© Lenta.ru

Спортивная модель 911, выпускающаяся на заводе компании в Цуффенхаузене, пользуется большой популярностью в США. Все датели и комплектующие к этим машинам производятся там же. Ключевым недостатком является тот факт, что у Porsche в отличие от других немецких конкурентов нет своего завода в Соединенных Штатах, на чем настаивает президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Если руководство компании не задумается перенести часть своего производства в США, концерну придется доплачивать 25-процентный сбор с каждой поставляемой машины. Суммарные потери могут исчисляться миллиардами евро.

«Последнее, что нам сейчас нужно, — это полномасштабный торговый конфликт с одним из наших ключевых рынков», — резюмировала представительница немецкого профсоюза IG Metall Барбара Реш.

Можно ли использовать масло 5W-40 вместо 5W-30

Дополнительные торговые барьеры, добавила она, ударит по всему немецкому автопрому, который ориентирован в том числе на американский рынок сбыта. Импортные пошлины США создадут дополнительные проблемы одной из ключевых отраслей экономики ФРГ, борющейся с негативными последствиями падения продаж в Китае и затруднительного перехода на электромобили. Совокупные потери Porsche и Mercedes-Benz в ближайший год, по оценке Bloomberg, могут составить порядка 3,7 миллиарда долларов.