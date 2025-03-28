Автокомпании в США перестанут продавать дешевые машины

После введения президентом Дональдом трампом пошлин в 25% на импортные автомобили в США могут исчезнуть из продажи самые дешевые модели, а цены на машины повысятся. Об этом сообщает Reuters.

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«Автопроизводители могут распределить эту стоимость между моделями, произведенными в США, и импортными моделями, урезать набор функций, а в некоторых случаях прекратить продажу доступных моделей, ориентированных на покупателей, которые приобретают автомобиль впервые», — отмечается в публикации.

Согласно оценкам S&P Global Mobility, заградительные пошлины в ближайшие годы приведут к падению продаж новых автомобилей до 14,5-15 млн в год против зафиксированных в 2024 году 16 млн машин. Cox Automotive ожидает, что из-за тарифов выпускаемые в США машины подорожают на $3 тыс. (₽251,5 тыс.), а машины канадского и мексиканского производства — на $6 тыс. (₽503 тыс.).

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