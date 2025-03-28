В РФ разрабатывают закон о регулировании движения беспилотных авто

Проект закона о регулировании движения беспилотных автомобилей появится уже в этом году, заявил журналистам замминистра транспорта Андрей Никитин.

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"Думаю, что начальный вариант появится уже в этом году", - сказал он.

Никитин пояснил, что сейчас документ обсуждается с бизнесом, который разрабатывает высокоавтоматизированные транспортные средства.

По его словам, законопроект будет вынесен в публичную плоскость, когда все технологии будут утверждены.

Между тем, с июля 2023 года в России в экспериментальном режиме начали курсировать беспилотные грузовые автомобили.

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Пока они ездят только по трассе М-11 из Москвы в Санкт-Петербург.