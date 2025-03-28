С апреля завод AGR резко нарастит выпуск автомобилей

С февраля 2024 года по текущий момент конвейер выдал 30 000 машин — это переименованные Hyundai и Kia, которые доступны россиянам под нвй маркой «Солярис». Производство реализовано по технологии полного производственного цикла — со штамповкой, сваркой, окраской и сборкой.

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«Мы продолжаем работу по углублению локализации, а также реализуем активное расширение штата сотрудников для перехода на новую скорость производства», — отметил Алексей Калицев, генеральный директор «АГР ХОЛДИНГ».

С апреля «Автомобильный завод АГР» будет делать более 200 автомобилей ежедневно. Логично предположить, что ускорение темпов произойдёт благодаря постановке на конвейер неких новых моделей.

До этого сообщалось, что вскоре на конвейер сборочной площадки компании АГР (бывший Hyundai) встанут автомобили некоего азиатского партнёра. О какой именно компании идёт речь, не уточнялось.

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Ранее компания «АГР» (AGR Automotive Group) запатентовала новую марку автомобилей. В сообщении, которое получила редакция Quto.ru, нет никаких подробностей, касаемо машин, что будут под ним выпускаться, нет.