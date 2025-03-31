«Атом» оснастили кухней и спальными местами

Компания «Кама» представила концептуальную версию электромобиля «Атом», предназначенную для путешествий. Разработкой занималось дизайн-бюро Ever Evo, а сам проект ориентирован на туристический каршеринг. В компании предполагают, что в будущем такой электрокар можно будет арендовать для коротких поездок, а затем оставить в городе для подзарядки и обслуживания.

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Главное отличие нового «Атома» — увеличение внутреннего пространства за счет прозрачного купола на задней части кузова, а также наличие багажника на крыше со столиком и зонтом. Внешне концепт получил обновленные бамперы, оптику, диски и более яркий дизайн.

© АО «Кама» / Известия

Салон электромобиля адаптирован для комфортных поездок. В нем установлена встроенная мини-кухня с индукционной плитой, мойкой с баками для воды, небольшим холодильником и набором посуды. Также есть урна для раздельного сбора мусора и специальный модуль с инструментами, включая фонарик, лопату и пилу. Для отдыха предусмотрены два спальных места, раскладной стол и стулья.

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