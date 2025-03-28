В КНР состоялась презентация обновленного Jetour X90 Plus

В КНР состоялась презентация обновленного кроссовера Jetour X90 Plus 2025 модельного года, который тут же поступил в продажу.

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Модель обновилась в минималистичном ключе. Внешне изменений никаких, лишь в палитру цветов кузова добавился Galaxy Silver. Салон также можно заказать в новом варианте - с черно-красной отделкой. Самым большим изменением стало появление климат-контроля с отдельным дисплеем регулировок диагональю 9,7 дюйма. Всего же, как заявили в компании, произведено 20 качественных улучшений.

Силовой агрегат остался прежним: 197-сильный турбомотор объемом 1,6 литра в паре с 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Привод - передний. Цены на новинку составляют 117-132 тысячи юаней (1,35-1,52 млн рублей).

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Но самое интересное, что в России "обновленный" Jetour X90 Plus уже продается, но за 3,48-3,97 млн рублей.