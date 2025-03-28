Почему рубль укрепляется, а машины не дешевеют

Максим Кадаков рассказал, когда цены на новые автомобили могут начать снижаться

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Депутат Ярослав Нилов из партии ЛДПР предложил проверить обоснованность цен после падения курса доллара. Парламентарий направил обращение в адрес главы Федеральной антимонопольной службы Максима Шаскольского.

По мнению Нилова, имеет место несоответствие: когда курс доллара поднимается, ценообразование «за ним с готовностью успевает», однако обратной зависимости не просматривается. Рост цен внутри России объясняли зависимостью от повышения стоимости импорта – так почему же теперь, когда курс доллара упал, цены не откатываются назад, спрашивает депутат.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Все как я вам говорил не раз: курс должен динамично отражаться на цене «быстрых» товаров или услуг, но не на автомобилях. На коротком плече цены на автомобили меняться не будут. Сейчас курс юаня равен 11,5 рублей, а осенью автомобили закупали по 13,5 рублей – и вот они пришли на склады, с чего им сейчас дешеветь? Да еще и с таким утильсбором?

Вот если нынешний курс продержится год, тогда можно будет рассуждать о пересмотре цен – правда, через год и утильсбор снова повысят... И насчет снижения импортозависимости тоже не все так красиво, как кажется: зависимость есть и по сырью, и по автокомпонентам.

Отметим, что цены на некоторые новые автомобили действительно начинают падать – правда, прямой зависимости от курса доллара тут не просматривается. Дело в другом: часть дилеров начинает искать пути избавиться от машин ввиду внушительного затоваривания складов.

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Так, о скидках до миллиона рублей заявили дилеры некоторых китайских брендов, а цена на «обрусевший» Dongfeng, седан Evolute i-Pro, к настоящему моменту упала уже до 2,5 млн рублей. Вообще же, на авторынке РФ наблюдается явное возвращение тренда на всевозможные акции – многие дистрибьюторы вступили в соревнование по количеству и внушительности скидок и спецпредложений. Правда, часть из них встает перед риском начать торговать себе в убыток...