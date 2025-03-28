Почему рубль укрепляется, а машины не дешевеют? Рассказываем!
Максим Кадаков рассказал, когда цены на новые автомобили могут начать снижаться
Депутат Ярослав Нилов из партии ЛДПР предложил проверить обоснованность цен после падения курса доллара. Парламентарий направил обращение в адрес главы Федеральной антимонопольной службы Максима Шаскольского.
По мнению Нилова, имеет место несоответствие: когда курс доллара поднимается, ценообразование «за ним с готовностью успевает», однако обратной зависимости не просматривается. Рост цен внутри России объясняли зависимостью от повышения стоимости импорта – так почему же теперь, когда курс доллара упал, цены не откатываются назад, спрашивает депутат.
Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:
– Все как я вам говорил не раз: курс должен динамично отражаться на цене «быстрых» товаров или услуг, но не на автомобилях. На коротком плече цены на автомобили меняться не будут. Сейчас курс юаня равен 11,5 рублей, а осенью автомобили закупали по 13,5 рублей – и вот они пришли на склады, с чего им сейчас дешеветь? Да еще и с таким утильсбором?
Вот если нынешний курс продержится год, тогда можно будет рассуждать о пересмотре цен – правда, через год и утильсбор снова повысят... И насчет снижения импортозависимости тоже не все так красиво, как кажется: зависимость есть и по сырью, и по автокомпонентам.
Отметим, что цены на некоторые новые автомобили действительно начинают падать – правда, прямой зависимости от курса доллара тут не просматривается. Дело в другом: часть дилеров начинает искать пути избавиться от машин ввиду внушительного затоваривания складов.
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Так, о скидках до миллиона рублей заявили дилеры некоторых китайских брендов, а цена на «обрусевший» Dongfeng, седан Evolute i-Pro, к настоящему моменту упала уже до 2,5 млн рублей. Вообще же, на авторынке РФ наблюдается явное возвращение тренда на всевозможные акции – многие дистрибьюторы вступили в соревнование по количеству и внушительности скидок и спецпредложений. Правда, часть из них встает перед риском начать торговать себе в убыток...