На Крымском мосту образовалась пробка из 500 машин

На Крымском мосту в очереди со стороны Тамани стоят 280 автомобилей. Со стороны Керчи - 205 транспортных средств. Время ожидания на обоих направлений около часа, сообщает Telegram-канал "Крымский мост: оперативная информация".

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Как писала "РГ", на досмотровых пунктах Крымского моста все транспортные средства, включая автобусы, будут направляться на ручной досмотр. Причиной стала неисправность сканера на досмотровом комплексе СИДРК "Тамань".

В Telegram-канале Крымского моста уточняется: "водители, пассажиры и их багаж проходят процедуру досмотра, аналогичную проводимой в аэропортах. Нужно быть готовым к тому, что все сумки и коробки, находящиеся в машине, необходимо отнести в зал досмотра физических лиц".

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Сотрудники досмотрового комплекса рекомендуют заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки и чемоданы.