Автомобильная промышленность Японии может понести убытки в 86 миллиардов долларов (13 триллионов иен) из-за новых пошлин США на импорт автомобилей. Возможные потери оценили в Nikkei

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Решение президента США Дональда Трампа установить 25-процентный тариф на автомобили и легкие грузовики иностранного производства вступит в силу 2 апреля. Эта мера приведет к сокращению внутреннего производства в Японии, ориентированного на экспорт — в 2024 году японцы поставили покупателям в Штатах 1,37 миллиона из произведенных 8,23 миллиона автомобилей.

Как заявил премьер-министр Японии Сигэру Исиба, парламенту нужно рассмотреть соответствующие меры реагирования. Главный вопрос заключается в том, есть ли на данный момент какие-либо эффективные способы заключить сделку с Трампом и не допустить ужесточения тарифов, добавляет издание. Так, южнокорейская Hyundai Motor Group планирует инвестировать 21 миллиард долларов в США в надежде избежать тарифов, пока Канада и европейские страны намерены принять контрмеры и ужесточить пошлины в ответ.

Нет никаких сомнений в том, что США остаются самым важным союзником Японии. Тарифы не изменят их отношения, и у Японии не будет другого выбора, кроме как занять позицию сотрудничества с Вашингтоном. Таким образом, «все варианты» не включают в себя конфронтационные контрмеры, как предлагали некоторые.

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Как ранее сообщал Bloomberg, в ближайший год крупные немецкие автопроизводители Porsche и Mercedes-Benz могут потерять порядка 3,4 миллиарда евро (около 3,7 миллиарда долларов) из-за импортных пошлин США. Для Porsche и Mercedes-Benz американский рынок сбыта является одним из ключевых экспортных направлений. Речь идет в том числе о популярных в США спорткарах Porsche 911 и седанах Mercedes S-класса. В наибольшей степени пошлины США ударят по Porsche.