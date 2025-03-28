В США успешно протестировали летающий автомобиль

Первая серийная модель летающего автомобиля Jetson ONE недавно выполнила свой первый успешный полет, продемонстрировав стабильность в воздухе и плавное приземление. Этот компактный электрический аппарат вертикального взлета и посадки (eVTOL) – термин, обозначающий устройства, способные взлетать и садиться вертикально – стал важным шагом к революции в личной авиации.

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В новом видеоролике компания демонстрирует, как модель SN1, изготовленная из легкого алюминиевого материала, вдохновленного гоночными автомобилями, моневрирует в воздухе. Модель оснащенная восемью мощными электродвигателями и развивает максимальную скорость 106 км в час и обеспечивает 20-минутный полет на одной зарядке. eVTOL также оборудован системой автоматической посадки с радиолокационным датчиком и резервной аккумуляторной системой для повышения безопасности. Кроме того, аппарат имеет баллистический парашют с быстрым временем развертывания, что дополнительно защищает пилота в случае экстренной ситуации.

Компания утверждает, что Jetson ONE может продолжать полет даже при отказе одного из двигателей, а для управления аппаратом в США не требуется лицензия пилота.

«Эта технология представляет собой настоящий прорыв в воздушной мобильности. Мы создали не просто аппарат — мы воплотили мечту о персональном полете для многих», — заявил представитель компании.

Jetson ONE стал первым eVTOL, получившим разрешение на полеты в США и Италии.

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Этот прорыв является важным шагом для отрасли, так как он не только открывает новые возможности для личного транспорта, но и способствует развитию технологий, которые могут изменить наши представления о городском передвижении.