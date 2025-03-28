В Белоруссии считают «бетонки» дорогами будущего

Строительство дорог из бетона очень перспективно, в этом направлении нужно развиваться. Создана линейка высокоэффективных химических добавок. Они показали высокие эксплуатационные характеристики — прочность, морозостойкость, — заявили в белорусском БелдорНИИ.

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«Мы можем сегодня прогнозировать в лабораторных условиях, сколько прослужит асфальтобетон при определенной интенсивности», — рассказал директор БелдорНИИ Виталий Пилатов.

В настоящее время институт сотрудничает с коллегами из ряда стран и работает над новыми составами в том числе для асфальтобетонных покрытий, однако за бетонными дорогами будущее — считают специалисты.

«К примеру, одна из добавок — „мадикор GT02“ — показала свои высокие эксплуатационные характеристики. — поясняет директор НИИ.

Эксперты достигли показателя прочности 110 мегапаскалей. По морозостойкости добавка выдержала порядка 500 циклов замораживаний и оттаиваний в агрессивной среде при нормативе 250.

Также белорусские специалисты отмечают, что у бетонных дорог есть много преимуществ. Это и высокий срок службы (от 25 до 50 лет), и отсутствие сезонных ограничений, и снижение углеродного следа.

«Важно, что все используемые материалы — наши, отечественные, их не нужно покупать» — отмечают белорусские специалисты, называя «бетонки» дорогами будущего.

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