В США грабители угнали четыре Porsche и сразу попались

Кража автомобилей всегда сопряжена с неотвратимостью сурового наказания, но действия некоторых преступников иногда не поддаются логике. Грабители из США попытались угнать четыре престижных купе бренда Porsche, но оставили после себя кучу улик и не удосужились скрыться, дав себя поймать уже через шесть часов после совершенного преступления.

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Как сообщает CarScoops, инцидент произошел в Эль-Пасо, штат Техас. Среди украденных автомобилей были: Porsche 911 1971 года, Porsche 911 2014 года, 911 Turbo 2007 года и Porsche 911 2024 года. Незатейливые грабители даже не могли подумать, насколько их поступки привлекут внимание окружающих.

По данным полицейской хроники, группа из четырех человек просверлила дыру в стене и проникла на территорию хранилища с авто. Забравшись внутрь, они сели в машины и уехали, но не очень далеко. Выехав за ворота, угонщики бросили авто в ближайших дворах, один из похищенных спорткаров и вовсе стоял в 5 минутах ходьбы от места преступления, что помогло сотрудникам правоохранительных органов задержать воров по горячим следам.

Как заявили местные власти, горе-преступники не стали отпираться и сразу во всем признались: они намеревались отвезти машины в Мексику для перепродажи, рассчитывая переправить их через границу по мосту Америк. Один из задержанных даже думал оставить один из Porsche себе. Однако их план был раскрыт в считаные часы, и они не успели добраться даже до другого конца города, не говоря уже о том, чтобы покинуть страну.

Злой умысел так и не принес им ничего хорошего, кроме долгих дней в тюрьме и еще одной судимости в их биографии.

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