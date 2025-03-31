В Иркутске продают редкий вездеход

На классифайдах обнаружился прототип «Скорпион-2М» корпорации «Защита». Речь идёт о ныне забытом проекте перевода российской армии на современные вездеходы, которые должны были заменить УАЗ-469 и УАЗ-3151. Во второй половине 2000-х при Министре обороны А. Сердюкове разрабатывалась целая линейка легких штурмовых автомобилей с бронезащитой и без оной.

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Корпорация «Защита» сначала взяла за основу шасси УАЗа, но постепенно перешла к собственной платформе с независимой передней подвеской в духе Ford F-Series начала 1990-х. Раздатка сделана на основе решений «Группы ГАЗ», дизель Andoria (2,6 литра, 136 л.с., 280 Нм) закупался в Польше, а механическую коробку передач заимствовали у поставщика УАЗа — корейской фирмы Dymos. Словом, импортных компонентов хватало.

© Drom.ru

© Drom.ru

© Drom.ru

© Drom.ru

© Drom.ru

Автомобиль из Иркутска без брони, с полным пакетом документов, включая ПТС и СТС. Он выпущен в 2013 году, но на одометре всего 18,7 тысячи километров. Есть типичные для военных машин «фишки» вроде светомаскировки, а в кузове установлены лавки вдоль бортов без ремней безопасности. Под стать и внешность: защитный цвет, стальные бамперы, сзади кронштейн для запаски, спереди кенгурин.

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За экспериментальный вездеход хотят выручить 3,9 миллиона рублей, но торг уместен. Любопытно, что первая постановка на учёт в ГАИ датирована 2024 годом, и с тех пор у «Скорпиона» было два собственника. Вероятно, в течение 11 лет внедорожник был в статусе прототипа.