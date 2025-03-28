В России снова начнут выпускать Renault, но под другим названием. Фирма «Восточный форпост» намерена организовать во Владивостоке сборку грузовичков и фургонов Renault Master третьего поколения. В сертификационных документах автомобили проходят под именем Forpost Recruit. По данным телеграм-канала «Русский автомобиль», машинокомплекты планируют ввозить из Китая; потребителям предложат фургоны и полурамные шасси под надстройки.

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Об «импортозамещенном» производстве автотранспорта в Приморье сообщил Минпромторг, однако власти не уточняют, какие именно автомобили локализуют на Дальнем Востоке. По неофициальным данным, речь идёт о переднеприводных Renault Master полной массой до 3,5 тонны и более 3,5 тонны (категории N1 и N2). Как будут выглядеть машины — открытый вопрос, ведь в третьем поколении у французского LCV было два рестайлинга.

О масштабной сборке говорить не приходится: к 2027 году планируют выйти на производство 20 единиц ежемесячно, то есть годовой тираж составит всего 240 машин. С такими объёмами «Восточный форпост» сможет пройти упрощенную сертификацию и «прощупать» рынок. Компания Renault перевела Master в четвёртое поколение в 2024 году, но в Китае без особого успеха выпускаются машины образца 2014 и 2019 годов с 2,0-литровым турбодизелем и 6-ступенчатой «механикой».

Возвращение массовых «бюджетников» Renault в Россию исключать тоже нельзя: опцион на обратный выкуп активов действует до 2028 года. Однако московский завод французам вернуть не удастся: он отошёл государству и сейчас на площадке выпускают автомобили «Москвич».