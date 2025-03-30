Китайская угроза: что собой представляет новый суперкроссовер Aito M8

© CarNewsChina.com
© CarNewsChina.com
© Aito
© Aito
© Aito
© Aito
© Aito
© Aito
© Aito
© Aito
Марка Aito — совместный проект IT-гиганта Huawei и автопроизводителя Seres — представила новый большой паркетник M8, который бросит вызов машинам хорошо известной у нас компании Li Auto. Четвёртая модель бренда после кроссоверов M5, M7 и M9 очень неплохо «зашла» китайским покупателям. За шесть часов после начала сбора предзаказов удалось размещена 21 тысяча заявок, в спустя 12 часов их количество выросло до 28 тысяч. Может, «эм-восемь» нам тоже нужен? Давайте разбираться.
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