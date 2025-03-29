Ведущий российский автобусный завод отказался от китайских двигателей. Телеграм-канал «Автобусы и вообще» утверждает, что ЛиАЗ полностью перешел на отечественные агрегаты ЯМЗ. До недавнего времени газовые версии автобусов комплектовались китайскими моторами Weichai, но теперь готова альтернатива в виде «турбошестёрок» Ярославского моторного завода. Впрочем, на официальном сайте «Группы ГАЗ» модификации с Weichai пока остались.

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О грядущем отказе от дизельных и газовых двигателей Weichai инсайдеры сообщили в августе прошлого года, причём ставку на отечественные двигатели должны были сделать не только на ЛиАЗе, но и на НефАЗе. Причина «импортозамещения» проста: из-за санкций закупка Weichai может стать экономически нецелесообразна.

В каталоге на официальном сайте ЛиАЗа у автобусов линейки «5292» мотор Weichai пока остался. Это агрегат объёмом 7,47 литра, который в дизельной конфигурации развивает 292 л.с. и 1250 Нм, а на компримированном природном газе выдаёт 269 л.с. и 1100 Нм. Альтернативой станет ЯМЗ-536: 6,65-литровый отечественный мотор рассчитан на 276-285 лошадиных сил при неизменном крутящем моменте 1130 Нм вне зависимости от типа топлива.

«Импортозамещение» моторов можно считать успешным, но российским производителям автобусов предстоит найти альтернативу китайским коробкам передач: сейчас отечественных автоматов, готовых к серийному производству, нет. Более того, некоторые автобусные заводы закупают в Поднебесной все трансмиссии без исключения.