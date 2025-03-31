BYD строит автомобильный завод площадью больше Парижа

В Поднебесной в провинции Хэнань строится огромное предприятие, на котором ежегодно планируют выпускать миллион электрокаров и гибридов. Общая площадь мегазавода составит 50 квадратных миль (130 квадратных километров), что на 20% превосходит площадь Парижа и сопоставимо с площадью Сан-Франциско. На этапе стройки в автомобильном городе трудится 60 тысяч человек.

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BYD может себе позволить мегапроекты, ведь в прошлом году выручка китайской компании составила 107 миллиардов долларов, а чистая прибыль достигла 5,44 миллиарда долларов. Судя по аэрофотосъёмке, автогигант остаётся в плюсе, несмотря на масштабные инвестиции: автомобильный завод-город строят в восемь этапов, а после завершения работ на площадке будет задействовано более 200 тысяч сотрудников.

По сравнению с заводом BYD меркнут «гигафабрики» Tesla, ведь площадь площади в Неваде (США) составляет всего 4,9 квадратных мили (12,7 квадратных километров). В прошлом году около 25% выпущенных автомобилей BYD отправили на экспорт, и ради оптимальной логистики создан собственный флот с кораблями-автовозами рекордной вместимости.

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По предварительным данным, завершить строительство завода BYD в Хэнане планируют в 2026 году. В новом автомобильном городе будут не только сборочные линии: предусмотрены общежития для работников и зоны отдыха прямо на территории. Как будет реализован режим труда и отдыха на закрытой площадке пока неизвестно. Однако автогигант уже становился фигурантом скандала с «рабскими» условиями.