Представлен дорогой гоночный симулятор Aston Martin с мощным ПК внутри

Производитель спортивных автомобилей Aston Martin совместно с Curv Racing Simulators представил кокпит для автомобильных симуляторов AMR-C01-R стоимостью более 6 млн руб. Об этом сообщает портал PCWorld.

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Модель AMR-C01-R отличается от выпущенного в 2020 году предшественника обновленными сиденьями, вдохновленными дизайном гиперкара Aston Martin Valkyrie. Усовершенствованная эргономика обеспечивает комфорт для пользователей высокого роста, а улучшенное расположение панели управления и модернизированная решетка радиатора повышают удобство и эффективность охлаждения.

Система оснащена 49-дюймовым изогнутым монитором Samsung Odyssey G95C с частотой обновления 240 Гц, временем отклика 1 мс и поддержкой HDR10+. За производительность отвечает процессор Intel Core 14-го поколения и флагманская видеокарта Nvidia GeForce RTX 5090. Среди прочего встроенная система может похвастаться наличием 32 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5 и SSD-накопителя стандарта M.2 на 2 ТБ.

Конструкция AMR-C01-R выполнена из углеродного волокна и оснащается решеткой Aston Martin. Отмечается, что рулевой привод с высокой точностью обратной связи и мощным крутящим моментом обеспечивает ощущение управления настоящим гоночным автомобилем. Рулевое колесо, стилизованное под штурвал болида «Формулы-1», оснащено девятью поворотными органами управления, двенадцатью кнопками, ЖК-дисплеем и углеродными переключателями передач. Регулируемый педальный блок в карбоновом корпусе позволяет установить ход педалей до 200 мм.

Производители намерены выпустить AMR-C01-R в ограниченной серии из 50 экземпляров, стоимость которых начинается от $75 000 (около 6,27 млн руб.) в зависимости от комплектации.