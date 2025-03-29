Утвержден список автомобилей с налогом на роскошь: в нем 15 «китайцев»

Утвержден список автомобилей с налогом на роскошь: в нём 15 «китайцев». Накануне ночью на официальном сайте Минпромторга появилась новая таблица легковых автомобилей средней стоимостью от 10 миллионов рублей. Владельцы таких машин должны будут заплатить тройной налог. В списке оказалось всего 15 китайских моделей, как доступных, так и недоступных в России официально. «Роскошными» посчитали топ-версии Li Xiang, AITO, Hongqi, Tank, Voyah и Zeekr.

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К списку Минпромторга есть вопросы, поскольку он не исчерпывающий. К примеру, китайских автомобилей всего 15: шестиместный AITO M9, четырёхместный HiPhi Z, топ-версии Hongqi E-HS9, H9 и H9+, топовый LiXiang L9 Max, Tank 700 (Edition One и Superior), Voyah Dreamer EVR Long Range, Seres M9, Zeekr 009 WE, BYD Yangwang U8, Lotus Eletre (R+ и S+) и Mengshi M-Hero 917.

Основу списка составляют привычные бренды из Европы и США: к роскоши относят практически все Aston Martin, Aurus, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Maserati и Rolls-Royce. При этом McLaren или Bugatti Chiron в списке нет вовсе, зато в категорию легковых роскошных машин включены самые длинные и высокие Mercedes-Benz Sprinter. Ещё в перечне есть удивительный автомобиль BMW M6 M Competition.

Планку налога на роскошь повысили в 2022 году после резкого повышения цен на автомобили. До нововведения «роскошными» считались автомобили дороже трёх миллионов рублей, и в какой-то момент под критерии стали попадать массовые модели Peugeot, Skoda и Volkswagen.