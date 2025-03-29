До России добрались новейшие тягачи Mercedes с футуристичным дизайном. В Волгоградской области запечатлели флагманский грузовик немецкого автоконцерна. Речь идёт о дизельном Mercedes-Benz Actros L с дизайном ProCabin в духе электрокаров. Это самый современный грузовик Daimler: производство началось в декабре 2024 года, цены стартуют со 150 000 евро. Тягач из России пока не встал на учёт: у него немецкие транзиты.

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Судя по номерам, грузовик пригнали в Россию из Гермерсхайма. Напрямую экспорт невозможен из-за санкций, поэтому покупателю пришлось придумать альтернативную схему. На комплектации не экономили: у Mercedes-Benz Actros L топовая кабина Giga Space. По дизайну и салону такой дизельный тягач повторяет футуристичный электромобиль eActros.

Смелый подход к аэродинамике и эффективный дизель позволили снизить расход топлива на семь процентов по сравнению с предшественником. Тягач может оснащаться рядными шестицилиндровыми двигателями OM470 (10,7 литра), OM471 (12,8 литра) или OM473 (15,6 литра) мощностью до 626 лошадиных сил. Появились ранее невиданные системы помощи водителю, а софт круиз-контроля и автоматической трансмиссии обновился.

Массовыми тягачи Mercedes-Benz Actros L в нашей стране вряд ли станут: рынок грузовых машин падает, а переплачивать за «немца» от 50 до 100 процентов перевозчики вряд ли станут. К тому же приобрести новый Mercedes-Benz Actros уходящего поколения можно без проблем: в России в достатке машин китайского производства.