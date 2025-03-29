«Автотор» запустил новый конвейер: там пропишется суббренд Chery

«Автотор» запустил новый конвейер: там будут собирать суббренды Chery. Калининградский завод отчитался о сварке первого кузова на роботизированной линии. Производство машин по полному циклу со сваркой и окраской простаивало три года, а теперь «Автотор» нашёл нового партнёра. Его имя не называется, но на официальном снимке виден кузов кроссовера — это Jetour X70 Plus. На новом конвейере будут и другие модели, ведь технология это позволяет.

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Подтверждено, что роботизированный конвейер «Автотора» может сваривать несколько кузовов соплатформенных моделей. Вероятно, это будут Jetour Dashing и X70 Plus, ведь в прошлом году были оба анонса. Тем удивительнее, что в начале марта Jetour опровергал слухи о начале локальной сборки автомобилей.

Впрочем, в орбиту Chery могут добавить ещё один суббренд: по данным Единого реестра интернет-ресурсов Роскомнадзора, отечественный дистрибьютер ООО «Джетур Мотор Рус» уже зарегистрировал домены с маркой Votour. Дальнейшее расширение линейки машин калининградской сборки тоже не исключено, ведь у целой гаммы Chery, Omoda, Soueast, Exeed и Jaecoo одна модульная платформа T1X.

Локализация всей гаммы автомобилей в одном месте в планы Chery точно не входит: китайский концерн обосновался на бывшем заводе Mercedes-Benz в Подмосковье (Exeed), бывшей площадке Volkswagen в Калужской области (Tenet) и бывшем заводе General Motors в Санкт-Петербурге (Jaecoo). Однако во всех случаях ритмичное производство только начинается, а степень локализации минимальная.