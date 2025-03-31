Оборудование с завода «Лада Ижевск» продают как металлолом

Завод «Лада Ижевск» выставил на продажу штамповую оснастку с одного из прошлых проектов. Об этом сообщает Drom.ru.

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«С автозавода «Лада Ижевск» как чугунный лом продают штамповую оснастку для изготовления кузовных деталей по одному из прошлых проектов автозавода. В настоящее время на торгах цена лота составляет около 2 млн рублей за груз весом 120 тонн», — отмечается в публикации.

Представитель автопроизводителя отказался сообщить изданию, детали для каких автомобилей выпускались на продаваемом оборудовании. При этом он подчеркнул, что на штампы перед реализацией на лом будут нанесены повреждения, чтобы их было невозможно повторно использовать на производстве. В Ижевске существует крупное прессовое производство, занимающееся выпуском панелей кузова автомобилей.

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