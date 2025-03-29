Автомобили из Китая попали в перечень облагаемых налогом на роскошь

Минпромторг РФ расширил перечень автомобилей, к которым применяются повышенные коэффициенты для уплаты транспортного налога, на 38 моделей, в новый список включены 555 авто стоимостью свыше 10 млн рублей. Это следует из перечня, опубликованного на сайте министерства. Годом ранее в списке значились 517 позиций.

В обновленный перечень включены 303 модели средней стоимостью выше 10 млн рублей и 252 модели - выше 15 млн рублей.

В перечень входят модели таких марок, как, например, Audi, Bentley, BMW, Lamborghini, Mercedes-Benz, Rolls-Royce, Aurus. Также в список вновь вошли модели китайских брендов - Aito, HiPhi, Hongqi, Lixiang, Voyah, Zeekr, M-Hero, Byd, Tank.

Повышающие коэффициенты в расчете налога на премиальные авто применяются с 2014 года. До 2022 года они действовали в отношении транспортных средств дороже 3 млн рублей. В 2022 году Минпромторг сформировал перечень, включая авто стоимостью от 3 млн рублей.

Самые надёжные китайские машины по версии самих китайцев

Теперь повышающие коэффициенты применяются только к автомобилям дороже 10 млн рублей. Эти изменения касаются автовладельцев, которые купили авто после 1 января 2022 года.