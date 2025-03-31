Минпромторг увеличил скидку на электрические «Газели»

Государство объявило о дополнительных мерах поддержки. Во-первых, выросла скидка на электромобили категорий N2 и M2 (например, «батарейные» фургоны и микроавтобусы e-Gazelle). Во-вторых, увеличена с 10% до 40% скидка по льготному лизингу на общественный транспорт. Наконец, по госпрограмме разрешили реализовывать автомобили, выпущенные в IV квартале 2024 года.

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На программу поддержки автопрома в 2025 году из бюджета выделено 27 миллиардов рублей. Несмотря на льготы, продажи падают: например, в феврале 2025 года спрос на автобусы обвалился в три раза. Электромобили коммерческих категорий N2 и M2 тоже спросом не пользуются: предыдущая скидка 925 тысяч рублей и близко не компенсировала разницу в стоимости с дизельными аналогами.

Теперь государство готово субсидировать до двух миллионов рублей. Таким образом, электрический микроавтобус Gazelle e-NN подешевеет до 5,7 миллиона рублей. Топливный аналог всё равно гораздо доступнее: пассажирскую версию продают по цене от 3,8-4,0 миллиона рублей в зависимости от оснащения и количества посадочных мест.

Обзор авторынка за 2024 год: рост продаж и ожидание падения

Дороговизна электромобилей — не только российская проблема. В Европе «батарейные» версии фургонов Volkswagen или Mercedes-Benz тоже вдвое дороже дизельных аналогов, и без государственных субсидий продажи штучные. А вот в Китае электрокары напрямую конкурируют с топливными аналогами во всех категориях LCV.