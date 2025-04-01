Почти новый ВАЗ-2107 выставили на продажу в РФ

"Российская газета" обратила внимание на появившееся на автомобильном классифайде "Авито" объявление о продаже ВАЗ-2107 с небольшим пробегом в 29 тысяч километров. Автомобиль заинтересовал своим хорошим состоянием и небольшой ценой - продавец просит за свою "семерку" 285 тысяч рублей.

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Машине уже 25 лет, но ее окрашенный в серебристый цвет кузов все еще находится в отличном состоянии, хромированные элементы не потеряли былого лоска, а салон и вовсе напоминает состояние новой машины. Седан 2010 года оборудован инжекторным мотором объемом 1,6 литра мощностью 73 лошадиные силы.

По заверению владельца, в ПТС всего две записи, а фактически "Лада" была в пользовании у одного человека, и имеется весь пакет документов.

Ранее "РГ" рассказала о том, что в России выставили на продажу новый ВАЗ-2105 по цене Lada Vesta.