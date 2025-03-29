В Сьерра-Леоне выразили желание построить заводы по сборке российских автомобилей

Эти планы можно реализовать после решения проблем в энергетической сфере, уверен посол африканской страны в России Мохамед Йонгаво.

«Если есть какие-либо российские компании, желающие собирать что-либо в Сьерра-Леоне: сборочные заводы будут более чем приветствоваться, и, как посол, буду готов содействовать этому», — заявил дипломат РИА Новости.

Мохамед Йонгаво добавил, что частные лица уже высказывали ему пожелания о том, чтобы открыть цех по сборке УАЗ «Патриот».