Инсайдеры выяснили подробности о будущих новинках Ferrari

В соцсетях опубликовали приглашение на закрытую презентацию преемника Ferrari Roma. Речь идёт о базовом суперкаре, который покажут 1 июля (30 июня по местному итальянскому времени). По предварительным данным, новинку назовут Roma M, у неё будет и вариант с жёсткой крышей, и модификация с откидным верхом. Концепция не поменяется: задний привод, V8 спереди и без гибрида.

© Motor.ru

Ferrari Roma выпускается уже пять лет, и хотя Spider с мягким верхом появился два года назад, исходник требует обновления. Ожидается, что итальянская марка выпустит обновлённый суперкар начального уровня без значительных доработок конструкции. Опыт есть: на смену Portofino пришёл Portofino M, а California переродилась в виде California T.

До обновлённой Ferrari Roma будет другая премьера: «трековый» гибрид 296 GTB. В октябре дебютирует флагманский суперкар — преемник SF90, который расположится на вершине «массовой» линейки, но не дотянется до лимитированного гиперкара F80. По традиции, в Маранелло испытывают прототипы с тяжёлым камуфляжем, и оценить дизайнерские решения невозможно.

Календарь автоновинок 2025: какие модели ждём в России

Будущее Ferrari в Формуле-1 связано с Льюисом Хэмилтоном, и семикратный чемпион намерен приложить руку и к дорожным моделям. На подходе современная интерпретация F40, которая выйдет на рынок под именем F44 в честь гоночного номера британского пилота. Новинка пополнит линейку Icona, а до момента дебюта пройдёт несколько лет.