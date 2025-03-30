Названы девять китайских автобрендов, которые появятся в России

На российский рынок в ближайшее время официально могут выйти 9 новых автобрендов из Китая. Об этом сообщил автоэксперт портала «Китайские автомобили» Александр Дорофеев.

Так, по словам специалиста, бренд со шведскими корнями Lynk & Co, который планирует продавать в России автомобили под марками Knewstar и NordCross, будет иметь у нас успех. Кроме того, Дорофеев отметил, что с официальным появлением в России отдельного представительства Zeekr Group, интерес к нему со стороны дилеров и потенциальных покупателей увеличится.

Среди других марок, которые могут занять свою нишу на российских рынках, Дорофеев выделил Maxus, Nio, Onvo, Wuling, Xiaomi, Xpeng.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Как заявил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин, скидки со стороны дилеров «продиктованы безысходностью» в условиях переполненных складов.

Ранее сообщалось, что в России в 2025 году цены на автомобили подскочат на 50%.