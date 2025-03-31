Линейка суббрендов Chery прошла через сокращение

Компания Chery пересмотрела свои планы по развитию линейки суббрендов. Так, было принято решение отказаться от молодёжного бренда iCar. Существующие модели перейдут в стан материнской марки.

© Российская Газета

Бренд iCar был официально представлен два года назад. Но продажи не оправдали ожиданий. Суммарный объём продаж за всё время - всего 63 тысячи авто. Какую именно логику преследуют в Chery, проводя реорганизацию, неизвестно.

Также Chery изменит место производства линейки iCar: сборку передислоцируют на строящуюся площадку в особой экономической зоне Саньшань.

Как заправиться, чтобы сэкономить время и получить бонусы

Ранее "РГ" сообщала, что в России могут появиться автомобили iCar, но под брендом Jaecoo.