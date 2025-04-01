Топовый кроссовер BMW никто не покупает даже с огромными скидками

Дилеры BMW предлагают покупателям кроссовер XM с выгодой до 22,5 тысяч долларов, однако модель всё равно остаётся без внимания, пишет Carsdirect.

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В компании делали большие ставки на гибридный BMW XM. Ради его выпуска был закрыт проект по созданию преемника легендарного суперкара M1, который был готов на 95%. Но ставка не сыграла: по итогам 2024 года в США было продано только 1974 экземпляра модели.

Интересно то, что спустя два года после премьеры появились слухи о завершении карьеры BMW XM, но компания их опровергла.

Дебют BMW XM состоялся осенью 2022 года. Кроссовер является первой моделью от M Performance с электрифицированной трансмиссией. У XM две версии - мощностью 653 л.с. и 748 л.с.

При этом модель оказалась намного медленнее BMW X6 M, который стоит на 52 тысяч долларов дешевле: 4,1 против 3,8 секунды в разгоне до 100 км/ч.