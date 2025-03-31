В РФ продают семилетний Honda CR-V с минимальным пробегом

В Нижнем Новгороде продают семилетний кроссовер Honda CR-V с пробегом всего 6,5 тыс. километров, сообщает «Российская газета». Собственник просит за машину 4 млн рублей.

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«Полностью официальное обслуживание раз в год, все заказ-наряды и сервисная книга сохранены. Денег не жалели, обслуживание выполнялось со всеми рекомендациями выполнения работ (по сроку, а не по пробегу). Последнее ТО в октябре 2024 года», — приводит слова продавца «РГ».

Под капотом у кроссовера двигатель 2,0 литра, который выдает 150 л.с. Коробка — автомат. Привод — полный.

До этого в Самарской области был выставлен на продажу редкий минивэн Lada «Надежда» с небольшим пробегом.

Авто выпущен в 2003 году, то есть после рестайлинга, одна из отличительных черт которого — «десяточные фары». Владелец утверждает, что машина «вовсе не ржавая (почти как новая)», краска — родная».

За семиместный автомобиль продавец просит 549 тыс. рублей. Автомобиль ВАЗ-2120 «Надежда» выпускался на «АвтоВАЗе» с 1998 по 2006 год. Минивэн базируется на платформе удлиненной «Нивы», от нее он получил рядный четырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 84 л.с. и полноприводную трансмиссию.

На опытно-промышленном производстве «АвтоВАЗа» за 8 лет было собрано 8 тыс. таких автомобилей.

Ранее в России выставили на продажу десятилетний Volkswagen Tiguan без пробега.