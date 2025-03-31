Люксовый автобус Hongqi обрел уникальную технику

Стартовали продажи однообъёмника Guoyue с последовательной гибридной системой. Вместо бензинового 3,0-литрового V6 (303 л.с.) под капотом установлена 2,0-литровая «турбочетвёрка» (231 л.с.), но с колёсами она не связана. Заднюю ось вращает 245-сильный электродвигатель. Новый автобус способен проехать без активации ДВС до 82 километров (NEDC) и разогнаться до 130 км/ч.

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Чисто бензиновый Hongqi Guoyue продаётся в Китае около года, причём цены варьируются в диапазоне от 468 до 598 тысяч юаней (65-82 тысячи долларов). Гибрид с бензиновым генератором дороже: 707-712 тысяч юаней (97-98 тысяч долларов), но предложен только в самых роскошных комплектациях на 17 или 19 посадочных мест.

Подробностей о гибридном автобусе нет: Hongqi не поделилась фотографиями шасси, не раскрыла ёмкость тяговой батареи, лишь упомянув, что она никель-кобальт-марганцевая. Единственное отличие по салону — электромеханический стояночный тормоз вместо классической «кочерги». Можно ожидать, что последовательный гибрид будет гораздо экономичнее шестицилиндровой версии с заявленным расходом 15,9 литра на 100 километров (NEDC).

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По мировым меркам выпуск большого автобуса (длина 7,3 метра) с последовательной гибридной схемой и бензиновым генератором — нерядовое событие. Впрочем, у компании Hongqi специфическая целевая аудитория, а для VIP-клиентов силовая установка с минимумом выхлопных газов и бесшумной работой может быть предпочтительнее.