В России выросли продажи подержанных люксовых автомобилей

Продажи подержанных люксовых автомобилей в России в феврале выросли на 33% по сравнению с этим же месяцем 2024 года. Такие данные приводит агентство «Автостат».

© Газета.Ru

В феврале текущего года в России было приобретено 176 подержанных автомобилей премиального сегмента. Этот показатель на 32% превышает результат аналогичного периода прошлого года (133 единицы) и на 17% больше, чем в январе 2025-го (150 машин). Эксперты отмечают, что вторичный рынок люксовых авто демонстрирует рост уже восемь месяцев подряд.

Лидером среди премиальных брендов на вторичном авторынке остается Bentley — на него пришлось почти 41% всех продаж (73 автомобиля). Вторую и третью строчку поделили Rolls-Royce (34) и Maserati (30). Также в феврале россияне приобрели 22 подержанных Lamborghini, 11 Ferrari и 5 Aston Martin.

До этого «Автостат» сообщал, что в топ-5 моделей-лидеров среди подержанных «люксов» по итогам февраля вошли Bentley Continental GT (34 ед.), Bentley Bentayga (22 ед.), Maserati Levante (17 ед.), Lamborghini Urus (16 ед.) и Rolls-Royce Cullinan (14 ед.).

До этого директор «Автостат» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.