У дилеров китайских автобрендов в России по состоянию на конец марта еще остались автомобили 2022-2024 годов выпуска, которые продаются с огромным дисконтом. Об этом в своем блоге рассказал автоэксперт Олег Мосеев.

В частности, бренд Aito снизил цены на комплектации 2023 года. Цена на модель M5 в комплектации Ultimate 23PY снизилась на 1,3 млн рублей (с 6,5 млн до 5,2 млн рублей). Модель M7 в разных комплектациях подешевела на 1,5 млн – 1,6 млн рублей.

Бренд BAIC снизил цены на комплектации 2024 года. Кроссовер X55 можно купить теперь дешевле на 284 тыс. – 314,5 тыс. рублей. Модель X75 подешевела на 225,5 тыс. – 361,5 тыс. рублей.

Самая большая скидка — на автомобиль Hongqi EHS9 Executive 2022 года. Она выросла с 2 млн до 4 млн рублей. На все комплектации 2023 года установлена скидка 3 млн — 4 млн рублей.

До этого директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию. 21% респондентов уверены, что продажи снизились из-за того, что потенциальные покупатели ждут еще больших скидок на автомобили.

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