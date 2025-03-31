Isuzu показала эффектный рестомод на базе пикапа конца 1980-х

На Международном автосалоне в Бангкоке дебютировал концепт-кар Dragon Max. Речь идёт о современной интерпретации Isuzu TFR образца 1988 года: автопроизводитель предпочёл сохранить ретродизайн, но добавить функционал 2020-х. Над технической начинкой тоже поработали: под капотом форсированный турбодизель, тяга передаётся на задние колёса, а обут пикап в полуслики Advan!

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Снаружи шоу-кар Dragon Max легко узнать по заниженной подвеске, светодиодным фарам и фонарям, стильным пятиспицевым легкосплавным дискам, спойлеру на крышке багажника, а также окрашенному обвесу с другими бамперами и боковыми юбками. Под капотом тоже всё иначе: там форсированный (220 л.с., 550 Нм) современный 2,2-литровый турбодизель RZ4F-TC в связке с 8-ступенчатым автоматом.

© paultan.org

© paultan.org

© paultan.org

© paultan.org

© paultan.org

Салон перешит и модернизирован. Добавлены портретно-ориентированный тачскрин медиасистемы, виртуальная панель приборов, россыпь USB-разъёмов, кнопка запуска двигателя. Утилитарные сиденья уступили место креслам с акцентом на спорт, руль, центральный тоннель и дверные карты украшены алькантарой с контрастной прострочкой и углеродным волокном.

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По сути Isuzu Dragon Max — витрина технологий, и шоу-кар будут разве что возить по выставкам. Похожие проекты несколько лет назад реализовывал Hyundai с линейкой Heritage Series, но ретроверсия седана Grandeur оказалась предвестником нового поколения модели. Может быть, японский грузовичок тоже засветил будущие инновации Isuzu?