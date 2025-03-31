У флагмана Great Wall появилась одинарная кабина и бортовой кузов

В Таиланде появились в продаже уникальные грузовички: с двухдверной кабиной топ-версии Shanhai Poer сочетается утилитарная платформа с металлическими бортами. Таких вариантов у больших пикапов Great Wall нет даже в Китае! Техника противоречива: новинка бывает только с дизелем, автоматом и полным приводом. Цена — от 1,13 миллиона бат (33,3 тысячи долларов).

© Motor.ru

В Таиланде китайский флагман Great Wall Shanhai Poer продаётся под именем Poer Sahar, причём ставка сделана на самозаряжаемые гибриды в богатых комплектациях с четырёхдверной кабиной. Теперь появилась альтернатива: рабочий пикап с отдельной бортовой платформой и обособленной двухместной кабиной.

© autostation.com

Подход интересный, ведь оснащение богатое: есть «умные» светодиодные фары, легкосплавные диски, продвинутый информационно-развлекательный комплекс с парой 12,3-дюймовых экранов и навигацией, кожаный салон, мультируль, беспроводная зарядка, климат-контроль и другие «премиальные» опции. Под капотом 2,4-литровый турбодизель (184 л.с., 480 Нм) с 9-ступенчатым автоматом и полным приводом.

Выгодно и удобно: как работают экосистемы для автолюбителей

Удивительное сочетание кузова от грузовика и кабины из премиум-сегмента не могло не сказаться на цене: 1,13 миллиона бат (33,3 тысячи долларов), это всего на 260 тысяч бат (7700 долларов) меньше базовой цены за «полноценный» Great Wall Poer Sahar с четырёхдверной кабиной, гибридной силовой установкой и более аккуратной платформой. В таком виде модель наверняка останется эксклюзивом.