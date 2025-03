Пикап Chevy Tribute Pontiac Trans Am выставят на аукцион

Один из уникальных пикапов Chevrolet Silverado 1500, созданный в честь легендарного Pontiac Trans Am из фильма «Смоки и бандит» (Smokey and the Bandit), скоро будет выставлен на аукцион Mecum.

© За рулем

Эта экстравагантная интерпретация культового автомобиля дебютировала на выставке SEMA в 2021 году и была разработана в сотрудничестве с Saleen и Legendary Concepts.

Под капотом этого пикапа с пробегом всего 482 км скрывается 5,3-литровый наддувный V8, выдающий 707 л.с. и 869 Н*м крутящего момента.

Эта производительность ставит его на уровень с такими моделями, как Ram 1500 TRX и Ford F-150 Raptor R, но внешний вид и стиль «Бандита» делают его по-настоящему уникальным.

Дизайн грузовика подчеркнут уменьшенным дорожным просветом, что придает ему спортивный вид. Ярко выраженный сплиттер на передней части, боковые юбки и массивные 22-дюймовые колеса на шинах Continental помогают удерживать мощь на асфальте. Карбоновые компоненты и «золотые» акценты делают его внешность еще более впечатляющей.

В салоне сиденья обтянуты кожей и алькантарой, а карбоновые детали и элементы брендинга Bandit Truck напоминают о культовом автомобиле.

Можно ли использовать масло 5W-40 вместо 5W-30

Кроме того, в автомобиле установлена табличка с копией подписи актера Берта Рейнольдса.