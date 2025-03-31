Электромобиль Aptera проехал первые 480 км на солнечных батареях

Aptera Motors похвасталась большим достижением: их солнечный электромобиль, который почти готов к производству, впервые проехал больше 300 миль (около 480 километров) на одном заряде. Поездка прошла по дорогам американского Юго-Запада, и её сняли на видео. Это доказывает, что машина с солнечными панелями — не просто мечта, а реальность, которая уже работает.

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Путешествие началось в городе Флагстафф, штат Аризона, где утром машина уже собрала 300 ватт энергии от солнца. Дальше команда поехала по знаменитой трассе Route 66, останавливаясь в интересных местах. Даже в пасмурную погоду панели давали больше 545 ватт, помогая машине ехать дальше без подзарядки. Поездка закончилась в Империал-Вэлли, Калифорния, и привлекла кучу внимания — люди снимали необычный трёхколёсный электрокар на телефоны.

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Сооснователь Aptera Стив Фамбро сказал, что мечтал об этом 20 лет. Машина получилась очень лёгкой и обтекаемой, что помогает ей экономить энергию. Солнечные панели на крыше, капоте и багажнике дают до 64 км хода в день просто от солнца. Aptera надеется начать продажи уже в этом году.