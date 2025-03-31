Представлен экстерьер Dongfeng Nammi 06

Китайская марка раскрыла экстерьер второй модели бюджетного суббренда. Речь идёт об электрокаре со 185-сильным двигателем, пластиковым обвесом по периметру и молодёжным дизайном. У Nammi 06 неплохая геометрическая проходимость: угол въезда составляет 23 градуса, угол съезда — 30 градусов. Презентацию ждут во II квартале: вероятно, её приурочат к автошоу в Шанхае.

© Motor.ru

Суббренд Nammi создан Dongfeng для недорогих электромобилей. Первенцем стал хэтчбек 01, который в Китае стоит около 10 тысяч долларов в эквиваленте. Кроссовер 06 чуть крупнее: длина/ширина/высота новинки равны соответственно 4306/1868/1645 миллиметрам, колёсная база — 2715 миллиметров.

© Dongfeng

© Dongfeng

© Dongfeng

© Dongfeng

У «бюджетника» отнюдь не маленькие колёса размерности 215/60 R17 или 215/55 R18. А вот аккумулятор простой: с литий-железо-фосфатными ячейками. Снаряжённая масса — 1550-1570 килограммов в зависимости от комплектации. На «рекламных» снимках у кроссовера полностью светодиодная оптика, парктроники «по кругу», электрозеркала, хитрые выдвижные ручки и камеры кругового обзора.

Как сэкономить на ОСАГО

Все подробности о Dongfeng Nammi 06 ждут в конце апреля. В России китайский концерн тоже собирает электромобили и гибриды, но пока речь идёт о моделях премиального суббренда Voyah. Бюджетные автомобили Dongfeng в нашей стране в число бестселлеров не входят.