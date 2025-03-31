На аукционе продали эксклюзивный Aston Martin

В мире эксклюзивных автомобилей существуют экземпляры, которые не просто редки, а уникальны. Одним из таких является Aston Martin Bertone Jet 2+2 — единственный в своем роде автомобиль, созданный в 2013 году и только что проданный на аукционе Automobilia and Collector\'s Cars.

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Этот уникальный автомобиль был разработан итальянским дизайнерским ателье Bertone по заказу коллекционера Aston Martin Барри Вейра.

Jet 2+2 представляет собой элегантный шутинг-брейк на базе модели Rapide, созданный в честь 100-летия Aston Martin и 60-летия сотрудничества между британским автопроизводителем и Bertone.

Автомобиль был представлен на Женевском автосалоне в 2013 году и сразу привлек внимание как энтузиастов, так и руководства Aston Martin. Планировалось выпустить ограниченную серию из десяти экземпляров, однако из-за банкротства Bertone в 2014 году автомобиль остался единственным в своем роде.

Jet 2+2 сохранил 6,0-литровый V12 двигатель от Rapide мощностью 476 л.с. и крутящим моментом 600 Н·м, позволяющий разгоняться от 0 до 100 км/ч за 5,3 секунды.

Внешне автомобиль отличается удлиненной линией крыши, переходящей в изящную заднюю часть типа шутинг-брейк, а также панорамной стеклянной крышей с регулируемой прозрачностью.

Интерьер выполнен в двухцветной гамме из кожи Cream Truffle и Obsidian Black, с индивидуальными элементами отделки из дерева и хрома.

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На момент продажи пробег автомобиля составлял 38 900 км, что свидетельствует о его активном использовании, несмотря на коллекционную ценность.