В Великобритании закрыт автозавод Vauxhall со 120-летней историей

В минувшую пятницу с конвейера завода в Лутоне сошёл последний Vauxhall Vivaro. Материнский концерн Stellantis заранее объявил о закрытии площадке, и планам ничего не помешало. Производство электрических минивэнов и фургонов перенесут на другой британский завод в графстве Чешир. Из-за закрытия фабрики Vauxhall в Лутоне под угрозой увольнения оказались 1000 человек.

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История завода в Лутоне началась в 1903 году, а в 1905 году на площадку переехала компания Vauxhall. Судьба предприятия, принадлежащего Stellantis, под вопросом: муниципальные власти были заинтересованы в покупке земли, но автогигант проигнорировал предложения. Сборка семейства Vivaro продолжится на другой площадке в Чешире, причём инвестиции в проект превысят отметку 50 миллионов фунтов стерлингов.

Представитель Stellantis пообещал организовать в Элсмир-Порте «центр коммерческого транспорта в Великобритании». Что касается работников в Лутоне, то их судьба туманна: автоконцерн ограничился общими фразами, что «сотрудники остаются нашим приоритетом», и «мы будем действовать ответственно по отношению к нашим коллегам». Скептики считают, что ситуация завода Vauxhall отражает общие тенденции в британском

автопроме.

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Всё дело в том, что выпускать автомобили в Соединённом Королевстве становится невыгодно, и к сокращениям пришёл не только Stellantis. Например, BMW отложила инвестиции в размере 600 миллионов фунтов стерлингов в завод MINI в Оксфорде и передумала выпускать электромобили в Англии: одной из причин назвали «бюрократию после Brexit».