В Австрии у владельца отобрали машину за три миллиона евро

В минувший четверг на улице Рингштрассе очевидцы заметили необычную картину: полицейский эвакуатор забирал у нарушителя гиперкар за три миллиона евро. Водитель Bugatti Chiron ехал в городе со скоростью 123 км/ч, что является серьёзным правонарушением. По австрийским законам превышение на 60 км/ч и более влечёт арест автомобиля и лишение прав: так вышло и в этот раз.

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Водитель гиперкара попытался избежать ответственности, утверждая, что автомобиль ему не принадлежит. Однако в Австрии этот факт имеет значение только в случае конфискации транспорта с последующей реализацией на торгах: для этого нужно превысить скорость на 80 км/ч и более. В данном случае лихач отделался штрафстоянкой и лишением прав.

Точное наказание неизвестно: решение принимают исходя из биографии водителя. Но минимальное наказание за превышение скорости в городе на 60 км/ч — лишение прав на шесть недель. Bugatti Chiron разгоняется до 100 км/ч всего за 2,5 секунды, но для полицейских этот факт не стал смягчающим обстоятельством. При этом штрафы в Австрии по европейским меркам не самые высокие: максимальный тариф за превышение скорости — 2180 евро.

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Сумма кажется солидной, если не учитывать прогрессивную систему штрафов в Швейцарии. В этой стране наказание выносят с учётом благосостояния нарушителя, поэтому недавно за несоблюдение дистанции водителю пришлось заплатить 100 тысяч швейцарских франков (113 тысяч долларов).