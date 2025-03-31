Кореец проехал 660 тысяч на Hyundai Ioniq 5 за три года

В социальных сетях завирусились посты обладателя электромобиля 2021 года выпуска, который успел намотать невероятные 666 255 километров. Какая именно модификация выдержала столь серьёзную нагрузку не уточняется, зато есть перечень работ, которые пришлось проделать. Главная неисправность — отказ оригинального тягового аккумулятора на пробеге 580 тысяч километров.

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Владелец электромобиля регулярно менял тормозную жидкость и масло в дифференциале, но в остальном никаких дополнительных регламентных работ не потребовалось. Однако отказы случались: оригинальная батарея вышла из строя при пробеге 580 тысяч километров, сохраняя 87 процентов ёмкости, также сломался блок управления зарядным устройством (ICCU). Один раз Hyundai Ioniq 5 перешёл в аварийный режим.

Отказ ICCU означает, что заряжать автомобиль от источников переменного тока нельзя, и это меньшее из зол — на некоторых электрокарах Hyundai/Kia аналогичный дефект полностью выводил машину из строя. Любопытно, что новый аккумулятор Hyundai Ioniq 5 получил бесплатно, хотя гарантия составляет всего 160 тысяч километров. Возможно, автопроизводитель решил изучить батарею, возможно, речь идёт о маркетинговой акции.

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Если история правдива, то надёжность Hyundai Ioniq 5 вполне достойная, вот только спрос на модель остаётся на невысоком уровне, и конвейеры приходится останавливать. Статистика такова, что среднестатистический водитель столько не ездит: например, американцы в год проезжают всего 22 тысячи километров.