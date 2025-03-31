В Барнауле Touareg третьего поколения продают за 6,2 млн рублей

Известно, что пробег автомобиля составляет 64 тысячи км. Речь идет о модели Volkswagen Touareg третьего поколения. Комплектация автомобиля – 3.0 TDI AT Business, а стоимость – 6,2 миллиона рублей.

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Согласно описанию, у машины 3-литровый дизельный двигатель мощностью 249 лошадиных сил, коробка «автомат» и привод 4WD. Руль находится слева, заводской окрас. Капот, часть крыльев, фары, полоса над лобовым стеклом – в бронепленке.

Напомним, что Toyota разрабатывает инновационную концепцию Circular Factory. Российские дилеры начали продавать машины в рассрочку.